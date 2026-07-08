Великолучанин отправился в колонию за нападение с ножом на сына

16:53, 08 июля 2026, ПАИ

Житель Великих Лук отправился в тюрьму за нападение с ножом на своего сына, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 6 сентября 2025 года великолучанин находился у себя дома, когда между ним и его 31-летним сыном произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил сына ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В судебном заседании великолучанин признал свою вину в совершении преступления.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф.

Великолучанина взяли под стражу в зале суда.