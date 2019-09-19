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Михаил Ведерников поздравил избранных глав районов с успешным прохождением избирательной кампании

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил избранных глав районов с успешным прохождением избирательной кампании. «Вы сделали первый шаг в работе в районе», - заявил он на совещании с главами муниципальных районов и городских округов 19 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, все должны понимать, что впереди 5 лет сложной кропотливой работы. Он добавил, что победа на выборах – это важно, тяжело и значимо. Губернатор отметил, что избранные главы районов получили кредит доверия от жителей, и подчеркнул, что никакие открытия осенней кампании не должны сказаться на сплоченности.   

Также губернатор поблагодарил собравшихся за деятельное и активное участие с стратегической сессии по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, которая прошла 29 августа.

«Работа в таком формате наиболее актуальна», - уверен Михаил Ведерников. По его мнению, такие мероприятия дают новые знания и повышают командный дух. Следующую сессию он предложил провести в декабре, а вопросы определить самим, учесть тему ЖКХ. Глава региона добавил, что нужно рассмотреть вопрос обращения с ТКО.

В Единый день голосования 8 сентября в Псковской области прошли 13 избирательных кампаний. Жители 6 районов выбирали глав. В Бежаницком районе пост главы муниципалитета сохранил Сергей Михеев, в Дновском победу одержал Михаил Шауркин, в Новоржевском - Софья Пугачёва. Пустошкинский район возглавит Светлана Василькова. В Пушкиногорском районе жители отдали свои голоса за действующего главу Александра Баранова. В Усвятском районе на выборах главы победил Дмитрий Петров. 

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