Алексей Савастьянов: Без профессиональной команды интерес к футболу в Псковской области упадет

12:31, 19 сентября 2019, ПАИ

«Без профессиональной команды интерес к футболу в разы упадет», - настаивает президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов. На встрече с журналистами 19 сентября он подчеркнул, что в настоящее время в регионе предпринимаются меры по сохранению команды, работа проходит при участии губернатора.

Уже состоялся ряд встреч, рассматриваются разные варианты решения судьбы команды в Пскове, в том числе, прозвучало предложение об объединении команд «Псков-747» и «Стрелы».

«Мне все равно, объединять или нет. Я — за развитие футбола», - цитирует Алексея Севастьянова корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, важно на данном этапе, чтобы это же желание возникало у всех участников обсуждения вопроса развития футбола в регионе.

«Мы услышали, что губернатор хочет развивать футбол, но это должны были услышать и его подчиненные. У меня большая просьба, чтобы он это повторил», - добавил Алексей Севастьянов.

По его словам, поле стадиона «Машиностроитель» могло бы стать основной площадкой для занятий псковской футбольной команды. А поле стадиона «747» передать для начинающих детских футбольных команд. В планах создание двух маленьких полей.