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Общество

Рабочую группу по правовой защите врачей создадут в Госдуме

Рабочую группу по правовой защите медицинских работников планируется создать в Государственной думе России, пишет ТАСС.

«За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать. Решить проблему поможет корректировка действующего законодательства», - говорится в сообщении комитета Госдумы по охране здоровья. В этой связи, поясняется в сообщении, «депутаты приняли решение создать рабочую группу по правовой защите медработников».

Отмечается, что термин «врачебная ошибка» не прописан ни в одном законодательном документе, из-за чего часто происходит недопонимание, как его интерпретировать. По словам главы комитета Дмитрия Морозова, врач должен быть членом профессиональной ассоциации по своему профилю.

«И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации», - добавил он.

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