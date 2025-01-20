95-летие отпраздновала ветеран труда из Порховского округа

17:53, 20 января 2025, ПАИ

95-летие отмечает жительница деревни Волышово Порховского муниципального округа Лидия Васильевна Степанова сегодня, 20 января. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Лидия Васильевна родилась в 1930 году в деревне Груховка Холмского района. В годы Великой Отечественной войны была перевезена немцами под Порхов. Она рассказала, что помнит трудные годы жизни в оккупации, голод. На Порховщине встретила День Победы.

После войны Лидия Степанова осталась в Порховском районе, жила в Дорогинях, потом переехала в Волышово. Работала конюхом на волышовском конезаводе. Вышла замуж, в семье выросло трое детей. Сейчас у Лидии Васильевны девять внуков, девять правнуков и один праправнук. Имеет звания «Работника тыла», «Ветеран труда».

С праздником жительницу поздравил глава территориального отдела «Полонская волость» Валентин Кузьмин.

Валентин Кузьмин вручил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и подарок от себя лично.

«Я вас, Лидия Васильевна, знаю уже около 40 лет. Вы очень трудолюбивый человек, всегда что-то делаете по огороду, по дому. Добрыми советами вы помогаете своим внучкам. Продолжайте быть такой же активной и радоваться жизни», – сказал он.