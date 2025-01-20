Виктор Остренко поблагодарил псковичей за участие в проекте «Всё для Победы»

17:35, 20 января 2025, ПАИ

Вице-спикер областного Собрания, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Виктор Остренко поблагодарил псковичей, которые помогали в сборе в рамках проекта «Всё для Победы», с конференции регионального отделения ОНФ передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас также оказывается помощь жителям приграничных территорий. Мы доставляли грузы в Шебекино, Мариуполь, а в апреле прошлого года мы привезли в Донецк «Каштан дружбы». Для граждан Донбасса было собрано более 40 тонн гуманитарной помощи», – отметил Виктор Остренко.

Кроме того, на телеканале «Первый Псковский» был организован марафон «Всё для Победы!», напомнил он. Виктор Остренко поблагодарил коллектив телеканала и директора АНО ИД «Медиацентр 60» Ирину Фёдорову. «Ребята работали профессионально, за что искренние слова благодарности», – сказал он.

Также на мероприятии поблагодарили коллектив завода «Авар», «Славянка», Союз женщин России, коллектив ГТРК Псков, Дома офицеров и других.

Напомним, что под девизом «Всё для Победы!» «Народный фронт» просит поддержать бойцов на передовой СВО и мирных жителей новых и приграничных регионов.