Порядка 3 500 детей из муниципалитетов Псковской области получили новогодние подарки от Детского фонда

19:24, 20 января 2025, ПАИ

Порядка 3,5 тысячи сладких новогодних подарков передало Псковское областное отделение Российского детского фонда в районы Псковской области в декабре 2024 года и январе 2025 года. Поздравления получили ребята из малообеспеченных семей, служб социальной реабилитации несовершеннолетних и детских интернатных учреждений, дети с особенностями развития из 21 района Псковской области, Пскова и Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Детского фонда.

Помощь в закупке подарков оказали жители региона, представители бизнеса, трудовые коллективы. Весь декабрь благотворители несли сладости в офис Детского фонда, переводили пожертвования на закупку новогодних подарков, отметили организаторы.

Помимо этого, к благотворительной акции Детского фонда «Новогодние и рождественские праздники» присоединялись люди со всей страны. В общей сложности удалось собрать 67 тысяч 600 рублей.

Большая часть сладостей была передана в районы Псковской области. Вручать подарки от Деда Мороза и Снегурочки помогали сотрудники районных центров социального обслуживания. Псковские ребята также не остались без сладостей. 28 декабря в офисе Детского фонда, где расположен вещевой склад (улица Инженерная, 68), состоялась выдача сладких подарков. Их получили 144 ребёнка из рук Деда Мороза.

Не остались без внимания и подростки, находящиеся в исправительных учреждениях области. В преддверии праздников Детский фонд передал сладости детям и подросткам, находящимся в СИЗО-1, СИЗО-2 и центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Детский фонд сердечно благодарит участников благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники»: благотворителей, волонтёров, партнёров. Общими усилиями мы помогли тысячам детей Псковской области сохранить веру в волшебство и сказку. Спасибо!» – сказали представители фонда, обратившись к тем, кто не остался равнодушным.