Конференция «Народного фронта» проходит в Пскове

16:55, 20 января 2025, ПАИ

Конференция регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» проходит в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 20 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ





















«Сегодня мы имеем возможность не только подвести итоги, но и посмотреть вперёд, какие шаги нам ещё необходимо сделать для того, чтобы мы победили и чтобы наступил мир. Мы должны также выбрать новый штаб. Мы включим ещё больше людей, которые горят новыми идеями. Уверен, мы будем двигаться дальше, вперёд, за нашу Россию», – отметил сопредседатель штаба «Народного фронта», руководитель Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, директор детско-молодёжного военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин, в свою очередь, обратил внимание на то, что отчётный период – три года – крайне сложный в истории страны.

«Когда в 2022 году началась СВО, уклад жизни нашей страны во многом поменялся. Основные усилия были сосредоточены на помощи участникам СВО. Эта задача, я считаю, выполняется. Я желаю вновь избранному составу штаба добавить усилий именно в этом направлении. Желаю всем успехов и нашей Победы!» – отметил он.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России, сопредседатель отделения ОНФ Галина Неваленная добавила, что за отчётный период произошло много значимых событий.