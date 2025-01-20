Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конференция «Народного фронта» проходит в Пскове

Конференция регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» проходит в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 20 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Конференция «Народного фронта «За Россию»
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Сегодня мы имеем возможность не только подвести итоги, но и посмотреть вперёд, какие шаги нам ещё необходимо сделать для того, чтобы мы победили и чтобы наступил мир. Мы должны также выбрать новый штаб. Мы включим ещё больше людей, которые горят новыми идеями. Уверен, мы будем двигаться дальше, вперёд, за нашу Россию», – отметил сопредседатель штаба «Народного фронта», руководитель Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, директор детско-молодёжного военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин, в свою очередь, обратил внимание на то, что отчётный период – три года – крайне сложный в истории страны.

«Когда в 2022 году началась СВО, уклад жизни нашей страны во многом поменялся. Основные усилия были сосредоточены на помощи участникам СВО. Эта задача, я считаю, выполняется. Я желаю вновь избранному составу штаба добавить усилий именно в этом направлении. Желаю всем успехов и нашей Победы!» – отметил он.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России, сопредседатель отделения ОНФ Галина Неваленная добавила, что за отчётный период произошло много значимых событий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 января 2025

«Объективная неделя»: семейный бал, историческая память
20 января 2025

95-летие отпраздновала ветеран труда из Порховского округа
20 января 2025

Виктор Остренко поблагодарил псковичей за участие в проекте «Всё для Победы»
20 января 2025

Данные билайн.аналитики: трафик на Rutube с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза
20 января 2025

Конференция «Народного фронта» проходит в Пскове
20 января 2025

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли из Печор в Уссурийск
20 января 2025

Инсталляция из лозы в виде сердца появится в Порхове
20 января 2025

Экс-директор естественно-математического лицея Пскова Александра Ефремова умерла на 86-м году жизни

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...