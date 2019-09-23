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На трассе Петербург - Псков под колёсами автомобиля погиб принятый за лося велосипедист

22 сентября на трассе Санкт-Петербург - Псков в Ленинградской области под колёсами автомобиля погиб велосипедист, сообщается в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

В дежурную часть обратилась 60-летняя женщина, которая сообщила, что сбила лося. На место выехали инспекторы ГИБДД и егерь охотхозяйства. В результате прибывшие обнаружили не лося, а велосипедиста. 35-летний мужчина, который оказался гражданином Белоруссии, погиб на месте.

Велосипедист двигался в попутном направлении и не был обозначен световозвращающими элементами. ДТП произошло на неосвещённом участке трассы. 

В тот же вечер в Псковской области произошло ДТП в Опочецком районе. Микроавтобус сбил лося, два человека пострадали. 

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