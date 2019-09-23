В России более 80% преступлений против детей совершают их родственники

13:53, 23 сентября 2019, ПАИ

В России более 80% преступлений против детей совершают их родственники. К таким выводам пришла «Новая Газета» по итогам анализа судебных решений, связанных с подобными преступлениями.

Издание проанализировало порядка 400 документов, вынесенных с января 2016 года по июнь 2019 года, касающихся преступлений против детей - истязаний, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, умышленного причинения вреда здоровью, побоев и убийств.

В 70% случаев виновными признавали отцов, отчимов, дедушек, дядь, братьев, сожителей матерей. В 14% решений жертвами подсудимых также названы их жены или сожительницы. 50% поступлений в отношении детей совершили родственники и близкие люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Избиения в «воспитательных целях», которые в некоторых случаях завершились трагедией, происходили из-за мелких провинностей или неприязни к своим детям. Поводом мог стать громкий плач ребенка, нежелание ложиться спать или идти домой, за плохие оценки в школе или отказ помочь по дому, рвоту во время еды или «с целью отучения от грудного вскармливания матерью». Орудиями «воспитания» чаще всего выступали руки, ноги и ремень. В некоторых случаях детей были шнурами от электроприборов, вениками, швабрами, щетками для пыли, деревянными палками и кнутами, ножами, хлыстами и скакалками, кастрюлями, кружками, тазами, стульями, телефонами, обувью. В трех случаях применялся газовый пистолет, бита и резиновая дубинка.

У 40% подсудимых, избивших или убивших ребенка, были смягчающие обстоятельства: беременность или наличие других детей. Те, кто не причинил детям серьезного вреда, получали условные сроки, либо отправлялись на исправительные работы. Некоторые уголовные дела прекращены по примирению сторон. А после декриминализации закона о домашнем насилии от уголовной ответственности стали освобождать и тех родителей, которые истязали своих детей на протяжении долгого времени.

При этом эксперты отмечают, что бытовое физическое насилие над детьми может привести к тревожному расстройству, депрессии и даже развитию пограничного расстройства личности.