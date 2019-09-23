Фасадные работы ведутся на клубном доме «Парус De Luxe» в Пскове
Рабочие приступили к отделке фасадов строящегося клубного дома «Парус De Luxe», сообщили Псковскому агентству информации в ГК «Луг».
Кроме этого специалисты приступили к внутренним работам, идет установка витражных окон балконов, производятся работы по устройству инженерных систем, а также ведется подготовка к благоустройству территории.
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
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Фото: ГК "Луг"
«Мы уверены, что данный объект станет одним из украшений завеличенской береговой линии реки Великой», — отметили в ГК «Луг».