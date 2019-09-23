Фасадные работы ведутся на клубном доме «Парус De Luxe» в Пскове

17:20, 23 сентября 2019, ПАИ

Рабочие приступили к отделке фасадов строящегося клубного дома «Парус De Luxe», сообщили Псковскому агентству информации в ГК «Луг».

Кроме этого специалисты приступили к внутренним работам, идет установка витражных окон балконов, производятся работы по устройству инженерных систем, а также ведется подготовка к благоустройству территории.



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"



Фото: ГК "Луг"





















«Мы уверены, что данный объект станет одним из украшений завеличенской береговой линии реки Великой», — отметили в ГК «Луг».