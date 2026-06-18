Стала известна новая мера поддержки участников СВО и их семей

08:24, 18 июня 2026, ПАИ

Участники СВО и их супруги имеют право на списание долгов по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

Контракт с Минобороны должен быть заключён не ранее 1 мая 2026 года. Нужно получить на руки заверенную копию контракта с датой подписания и собрать доказательства наличия «просуженного» долга. Далее подать заявление судебному приставу о прекращении исполнительного производства на основании нового закона. К документу необходимо приложить копии контракта, паспорта, свидетельства о браке, если речь о супруге, и справку из суда, если она есть.

После совершения всех действий нужно уведомить банк-кредитор и запросить официальный документ, что долг списан.

Сенатор обратил внимание, что мера поддержки распространяется и на супругу военнослужащего. Общий лимит на семью – десять миллионов рублей, т. к. долги суммируются.