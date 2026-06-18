Воробьиные ночи и вещие сны: что принесёт псковичам Дорофеев день

08:55, 18 июня 2026, ПАИ

Самые короткие ночи в году – «воробьиные» – начинаются с Дорофеева дня, считали на Руси. Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел, пишет портал calend.ru.

Прострел, если верить народным приметам, навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрён сон на Дорофея, да вещий». Счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда – старуха с клюкой.

Если на Дорофея день выдавался тёплым да ясным, то ждали, что зерно уродится крупным. Также считалось, что если утром выполоть на огороде все сорняки, они больше не вырастут.