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Политика

Конгресс инициировал процедуру импичмента президента США

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента главы государства Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

О начале официального расследования в рамках процедуры импичмента объявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.

По её словам, действия, которые предпринял Дональд Трамп, являются серьезным нарушением конституции. Расследование будут проводить шесть комитетов палаты, которые должны будут дать оценку действиям президента США.

Дональд Трамп был избран президентом США в 2016 году, следующие выборы главы государства запланированы на 3 ноября 2020 года.

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