Генерала МВД задержали за вымогательство 100 млн рублей

18:16, 25 сентября 2019, ПАИ

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерала-майора Александра Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы.

Следствие добивается ареста генерала. В Басманный суд уже поступило ходатайство о заключении его под стражу.

По данным «Интерфакса», в вымогательстве у предпринимателя подозревают не только генерала МВД Александра Мельникова, но и еще трех человек. По информации издания, подозреваемые договорились с бизнесменом, что он передаст им деньги двумя траншами. Он понял, что его обманывают, и подал жалобу в главное управление собственной безопасности ГУ МВД Москвы.

Согласно сайту МВД России, Александр Мельников курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.