Переломы костей лица получил велосипедист в Локне

09:22, 27 сентября 2019, ПАИ

Велосипедист пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Локне 26 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

62-летний мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части в поселке. Было около 17:00, когда его сбил автомобиль ВАЗ под управлением 50-летнего водителя. Велосипедист получил переломы костей лица и черепно-мозговую травму, его госпитализировали в медицинское учреждение.

В пресс-службе добавили, что водитель автомашины в момент ДТП был трезвым. По факту происшествия проводится проверка.