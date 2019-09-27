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Переломы костей лица получил велосипедист в Локне

Велосипедист пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Локне 26 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

62-летний мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части в поселке. Было около 17:00, когда его сбил автомобиль ВАЗ под управлением 50-летнего водителя. Велосипедист получил переломы костей лица и черепно-мозговую травму, его госпитализировали в медицинское учреждение.

В пресс-службе добавили, что водитель автомашины в момент ДТП был трезвым. По факту происшествия проводится проверка.

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