Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет

13:49, 27 сентября 2019, ПАИ

27 сентября в Пскове свои двери распахнул аквапарк «Акваполис» после профилактических работ, которые проходили с 9 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК «Акваполис», все системы работают стабильно, и 28 сентября всех гостей аквапарка ждет большая развлекательная программа с розыгрышем призов в рамках программы «Family day».

Программа ожидается насыщенная. Начнётся она с 12:00 веселой игротекой от «Магазина настольных игр» («Лужайка»).

В это же время в большом бассейне стартует утренняя гимнастика.

В 12:30 там же состоится розыгрыш призов.

В банном комплексе с 12:30 запланирован соляной скраб (Римская парная).

В 13:00 псковичей ждёт мастер-класс по ментальной арифметике (школа устного счёта «Соробан»), он пройдет на «Лужайке».

В этот же час можно отправиться на ароматерапию в Ароматической сауне (Банный комплекс).

В 13:30 начнутся акваигры с детьми (Большой бассейн).

В 14:00 запланирован мастер-класс «Озорные листики» («Лужайка») и соляной скраб (Римская парная, Банный комплекс).

Также в 14:00 гостей аквапарка приглашают «прокачаться» с фитнес-клубом «Xpress» («Лужайка»).

В 14:30 на «Лужайке» пройдет квест, а в ароматической сауне – ароматерапия.

В 15:00 можно отправиться на аква-фитнес в большом бассейне.

15:30 повторится розыгрыш призов (Большой бассейн) и стартует научное шоу профессора Николя («Лужайка»).

В это же время снова намечен соляной скраб в Римской парной.

На 16:00 запланирована очередная ароматерапия в банном комплексе.

В большом бассейне в 16:30 состоится праздничное шоу «Морской круиз» (Большой бассейн), а в 17:00 - аква-зумба с Амазонкой Зурбой

В 17:30 там же пройдут розыгрыш призов и квест.

Организаторы отметили, что в программе могут быть изменения.