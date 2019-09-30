Подозреваемого в ограблении белоруса по «горячим следам» задержали в Опочке

11:47, 30 сентября 2019, ПАИ

В Опочке полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в ограблении гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 30 сентября у дома по улице Коммунальной в Опочке неизвестный злоумышленник напал на 36-летнего белоруса и похитил у него куртку, сумку, телефон, документы и деньги. После этого преступник скрылся. Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Опочецкий», и наряд патрульно-постовой службы полиции в кратчайшие сроки нашел подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Похищенное изъято. Ведется расследование.

Вечером 27 сентября в Пскове у дома по улице Коммунальной у 22-летнего молодого человека украли мобильный телефон. В этом противоправном деянии подозревают безработного судимого 21-летнего псковича. Возбуждено уголовное дело.