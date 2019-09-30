Президент РФ одобрил льготы для садоводов и огородников

11:49, 01 октября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в налоговом кодексе, которые коснутся членов садоводческих товариществ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, при определении налоговой базы товариществ собственников недвижимости не будут учитываться взносы, которые вносят собственники и иные правообладатели садовых или огородных участков, не являющиеся членами этого товарищества. Обязанность таких собственников делать взносы предусмотрена ранее вступившими в силу поправками к закону о ведении садоводства и огородничества.

Кроме того, слова «дачи» и «дачный» заменены на «садовые дома» и «садоводческий». Другой изменённый термин коснулся сферы управления садоводческим товариществом. Для освобождения от налогообложения доходов, полученных от продажи выращенных на своих участках овощей, фруктов и животных, нужно будет получать справку в правлении товарищества собственников недвижимости. Раньше это нужно было делать в правлении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.