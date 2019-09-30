Житель Иркутской области похитил 11-летнюю школьницу в Луге

11:47, 02 октября 2019, ПАИ

20-летний неработающий житель Иркутской области похитил 11-летнюю ученицу Лужской школы-интерната. Как пишет портал spbdnevnik.ru, утром 30 сентября девочка не пришла на занятия в школу. Когда воспитатель интерната позвонила матери ребёнка, выяснилось, что та вместе с дочерью вышла в 7 утра из дома и проводила её до пешеходного моста через реку Луга, откуда школьнице оставалось дойти до учебного заведения 300 метров.

На мосту девочку догнал злоумышленник и, угрожая ножом, заставил ребёнка пойти с ним. Молодой человек рассказал школьнице, что якобы его жену и двух детей похитили, и чтобы их освободить нужно отдать кого-то взамен. Ребёнка похититель повёл в сторону трассы, ведущей на Псков.

После разговора с воспитателем, мать позвонила дочери, и поняла, что ребёнка захватил неадекватный человек. Женщина отправилась в полицию. Параллельно с ребёнком пытались связаться сотрудники интерната, а одноклассники переписывались с ней в социальных сетях. Когда школьнице звонили мать или отчим, она передавала трубку похитителю. Родители обещали молодому человеку помочь разобраться с бандитами и просили отпустить ребёнка.

На поиск преступника отправились двое сотрудников Уголовного розыска и отчим школьницы. Девочку и захватившего её молодого человека обнаружили на окраине города.

На допросах в полиции молодой человек представился контрактником, но эта информация не подтвердилась. Похититель сдал тест на наркотики, решается вопрос о его аресте.

По словам директора школы-интерната Татьяны Шаговой, девочка на следующее утро уже была в школе – «веселая, жизнерадостная». «Это ребенок. Она могла бы в истерике биться или попытаться сбежать. Но она действовала абсолютно правильно. Она увидела, что этот человек нездоров, убедила, чтобы он взял трубку и беседовал с ее мамой и отчимом», – отметила Татьяна Шагова.