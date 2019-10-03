Привиться от гриппа смогут псковичи у гипермаркета «Лента» на следующей неделе
С 7 по 11 октября псковичи смогут привиться от гриппа у гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96б), сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.
Мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет стоять возле гипермаркета с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
Привиться можно бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.