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Общество

Привиться от гриппа смогут псковичи у гипермаркета «Лента» на следующей неделе

С 7 по 11 октября псковичи смогут привиться от гриппа у гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96б), сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет стоять возле гипермаркета с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Привиться можно бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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