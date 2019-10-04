Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»

14:04, 04 октября 2019, ПАИ

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин высоко оценил готовность Псковской области к переходу на цифровое телевещание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом Алексей Волин заявил на 4-м всероссийском форуме региональных СМИ, который проходит в Перми.

«Мы абсолютно уверены в том, что к 14 октября у всех, кому необходимо и кто хочет, цифровое телевидение будет», — отметил Алексей Волин.

По его словам, задача региональных штабов - находиться в курсе всех проблем, которые возникают во время подготовки к переходу на цифровое телевещание для решения их в течение 24-х часов. 14 октября в регионы, входящие в заключительную волну перехода на «цифру», прибудут представители Минкомсвязи России, Федеральной антимонопольной службы, Министерства промышленности и торговли РФ. Они будут в ручном режиме отслеживать ситуацию вместе с региональными властями.

Штаб Псковской области по переходу на цифровое телевещание возглавляет заместитель губернатора Николай Цветков. В регионе активизирована работа по увеличению количества волонтеров, которые будут помогать жителям настраивать оборудование для приема цифрового сигнала. В Псковской области работают более 200 добровольцев. Дополнительно для помощи псковичам обучение прошли около 120 студентов ПсковГУ.

«Многие пожилые люди нуждаются в помощи, но не знают, к кому за ней обратиться. Для этого и необходимы волонтеры, чтобы оказать им посильную помощь: подключить оборудование и помочь перейти в новую цифровую эпоху», — отметил Николай Цветков.

Переход на цифровое вещание идет в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ».

На территории Псковской области работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8-800-100-60-11. Операторы принимают обращения до 1 ноября в круглосуточном режиме. Оставить заявку на помощь волонтера и узнать интересующую информацию можно на портале смотрицифру.псков.рф.

Администрация Псковской области совместно с ГТРК «Псков» проводит информирование жителей муниципалитетов в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом». Подобное мероприятия 5 октября пройдет в Дедовичском районе: состоится розыгрыш семи телевизионных приставок.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе организована выплата компенсации за приобретение приставок и спутникового оборудования малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета было выделено 5 млн рублей.