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Общество

Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября

5 октября среди жителей Дедовичского района будут разыграны семь приставок для цифрового телевидения. Две из них предоставила администрация Псковской области, три — Псковский областной радиотелевизионный передающий центр и две — региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, приставки разыграют в Дедовичском районном центре досуга в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом», которая начнется в 14:00.

Во время мероприятия специалисты расскажут местным жителям о переходе с аналогового на цифровое телевизионное вещание. Участников акции также проконсультируют по настройке оборудования для просмотра цифрового ТВ. Во время мероприятия будут продемонстрированы передачи, снятые ГТРК «Псков», а также состоится концерт, на котором выступят обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, танцевальный ансамбль «Сказ» и ансамбль эстрадной песни «Лаванда».

Вход на мероприятие свободный.

Аналогичные акции ранее прошли уже в 20 муниципалитетах Псковской области. Ее цель — проинформировать жителей региона о переходе на цифровое телевещание, проконсультировать о правилах подключения и приобретения приставок, а также иного оборудования для приема цифрового телесигнала.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 14 октября. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители региона могут задать по телефону горячей линии 8-800-100-60-11 и через информационный портал смотрицифру.псков.рф. В муниципалитетах работают более 200 волонтеров, которые оказывают помощь в настройке оборудования.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей. По состоянию на 3 сентября, в Псковской области в виде компенсации за цифровые приставки выплачены 450 тысяч рублей. 

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