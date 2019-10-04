Порядка 120 студентов ПсковГУ помогут жителям области перейти на цифровое телевещание

11:09, 04 октября 2019, ПАИ

120 студентов Псковского государственного университета прошли обучение в офисе «Команды-2018», чтобы помочь жителям Псковской области в подключении необходимого оборудования для приёма цифрового телевизионного сигнала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова волонтёров на собрании в проектном офисе приветствовал вице-губернатор Николай Цветков. «Прогресс идёт вперёд. Но, к сожалению, не все как вы с техникой на «ты». Многие пожилые люди нуждаются в помощи, но не знают к кому за ней обратиться. Для этого мы здесь и находимся, чтобы оказать им посильную помощь: подключить цифровую приставку и помочь перейти в новую цифровую эпоху. И 14 октября 2019 года вы примите участие в историческом событии», - отметил Николай Цветков.

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев напомнил, что задача волонтёра — прийти и настроить оборудование. «В основном все довольны работой помощников. Но жители должны понимать, что волонтёры не должны устанавливать антенну и бегать покупать людям оборудование», - отметил он.

Николай Цветков обратил внимание студентов на свою «униформу» - белую толстовку с голубыми логотипами. «Мы с вами выполняем общую задачу, поэтому такая белая форма достанется всем», - пообещал вице-губернатор и напомнил, что главный смысл предстоящей работы — устранение цифрового неравенства: чтобы в каждый дом пришли цифровое телевидение и интернет.