Взрывоопасные предметы изъяли у жителей Бежаницкого и Дедовичского районов

12:30, 06 октября 2019, ПАИ

Сотрудники полиции изъяли порох и взрывчатое вещество у двух жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Бежаницком районе у 37-летнего жителя деревни Уда был найден бездымный порох. Вес изъятого вещества превысил 560 граммов.

А в Дедовичском районе у 41-летнего жителя деревни Горушка в гараже нашли 189 граммов тротила. Мужчина рассказал о его появлении и целях использования.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве и добавили, что по данному факту проводится расследование.