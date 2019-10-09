Зоомагазин в Пскове незаконно торговал лекарствами

12:43, 10 октября 2019, ПАИ

В Пскове зоомагазин «Подводный мир» незаконно торговал лекарственными препаратами для ветеринарного применения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Магазин не имел лицензии на фармацевтическую деятельность, при этом в продаже имелись антигельминтные препараты «Альбен С», «Азонокс», «Цестал», «Цестал плюс», «Глистогон», «Паразицид», «Дронтал от гельминтов для кошек», «Дронтал плюс от гельминтов для собак», «Мильбемакс», «Празител для собак», «Празител для кошек», «Дирофен». Кроме того, было выявлено, что антигельминтные препараты находятся под прилавком в картонной коробке, что является нарушением правил хранения.

В пресс-службе отметили, что выявленные в зоомагазине нарушения подпадают под действие части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Статья предусматривает административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.