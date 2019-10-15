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Общество

Роспотребнадзор: Более 1,4 млн детей ежегодно умирают из-за невымытых рук

Более 1,4 млн детей во всем мире каждый год умирают от диареи, пневмонии и других заболеваний, связанных с грязными руками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний. Среди них дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Заражение происходит как напрямую, так и через различные поверхности, такие как мягкие игрушки и средства обихода.

В Роспотребнадзоре призвали россиян регулярно мыть руки с мылом водой 37-38 градусов по Цельсию, тщательно промывая кожу между пальцами и под ногтями. После мытья руки нужно вытереть насухо.

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