Роспотребнадзор: Более 1,4 млн детей ежегодно умирают из-за невымытых рук

17:03, 15 октября 2019, ПАИ

Более 1,4 млн детей во всем мире каждый год умирают от диареи, пневмонии и других заболеваний, связанных с грязными руками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний. Среди них дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Заражение происходит как напрямую, так и через различные поверхности, такие как мягкие игрушки и средства обихода.

В Роспотребнадзоре призвали россиян регулярно мыть руки с мылом водой 37-38 градусов по Цельсию, тщательно промывая кожу между пальцами и под ногтями. После мытья руки нужно вытереть насухо.