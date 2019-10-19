0
09:49
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
17:32
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
12:01
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:23
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
22:53
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Еще новости
Происшествия

Легковой автомобиль подожгли неизвестные на Шестака в Пскове

22 октября в 22:15 в Пскове на улице Шестака горел легковой автомобиль «БМВ» 1997 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил заднее левое колесо и салон. Причиной пожара стал поджог.

В октябре это не единичный случай попадания автомобилей в сводку пожарных. 10 октября неизвестные подожгли автомобиль «Geely MK Cross», припаркованный в Пскове у дома № 33 по Октябрьскому проспекту. В машине обгорело багажное отделение.  11 октября в 0:14 в поселке Дедовичи в переулке Складском сгорела «Ока» 2001 года выпуска по той же причине.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
19 октября 2019
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15 октября 2019
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
15 октября 2019
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
14 октября 2019
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП

Идет загрузка...