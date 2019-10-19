Легковой автомобиль подожгли неизвестные на Шестака в Пскове

09:04, 23 октября 2019, ПАИ

22 октября в 22:15 в Пскове на улице Шестака горел легковой автомобиль «БМВ» 1997 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил заднее левое колесо и салон. Причиной пожара стал поджог.

В октябре это не единичный случай попадания автомобилей в сводку пожарных. 10 октября неизвестные подожгли автомобиль «Geely MK Cross», припаркованный в Пскове у дома № 33 по Октябрьскому проспекту. В машине обгорело багажное отделение. 11 октября в 0:14 в поселке Дедовичи в переулке Складском сгорела «Ока» 2001 года выпуска по той же причине.