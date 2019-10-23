Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы

10:19, 23 октября 2019, ПАИ

Депутат от КПРФ Александр Тимофеев выходит из состава Псковской городской Думы. Как он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации, досрочно сложить полномочия парламентарий решил в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области. «Приходится разрываться: там – собрание, тут – комитет», - пояснил парламентарий.

Он также заверил, что никаких разногласий у него с коллегами по партии и депутатами гордумы нет.

Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Тимофеева будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковской городской Думы 30 октября.

Кому передадут освободившийся мандат должен решить обком КПРФ, поскольку Александр Тимофеев был избран депутатом гордумы по единому избирательному округу.

Александр Тимофеев родился 22 октября 1956 года в селе Зеленогорское Андреапольского района Тверской области. Получил среднее военное образование по специальности «командная общевойсковая».

С 1974 по 1975 год работал старшим электромонтером собственных путей в БЛОК ТЭЦ-6 на Ленинградском производственном объединении «Красный Треугольник». С 1975 по 1977 год проходил службу в армии.

В 1978 году работал дежурным электрослесарем в Первомайской ТЭЦ «Ленэнерго», с 1978 по 1997 год – служил во внутренних войсках МВД, был уволен в запас с должности начальника вещевой службы в звании капитана.

Во время службы во внутренних войсках МВД РФ в 1995 - 1996 и 2000 годах принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе в должности заместителя командира батальона.

С 1998 по 1999 год работал контролером вневедомственной охраны при Отделе вневедомственной охраны УВД города Пскова, с 1999 по 2003 год – служил во внутренних войсках МВД РФ в должности начальника продовольственной и вещевой служб. Уволен в запас по организационно штатным мероприятиям в звании «капитан». После увольнения в запас - контролер вневедомственной охраны при УВД Пскова.