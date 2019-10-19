За организацию наркопритона пскович и его знакомая пойдут под суд

13:31, 23 октября 2019, ПАИ

Пскович и его знакомая пойдут под суд за предоставление своей квартиры наркоманам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

31-летний мужчина и его 24-летняя подруга в период с 1 октября 2018 года до 12 декабря 2018 года вместе со знакомыми систематически употребляли наркотические средства и психотропные вещества по месту своего жительства в Пскове. Кроме того, они разрешали гостям изготавливать наркотики для собственного употребления и хранить в квартире необходимые для употребления приспособления и оборудование. Псковичи также предоставляли посуду, хозяйственную утварь и иные приспособления людям, употребляющим запрещенные вещества.

Мужчине и девушке предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Псковский городской суд.