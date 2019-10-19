0
09:49
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
17:32
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
12:01
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:23
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
22:53
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Еще новости
Происшествия

За организацию наркопритона пскович и его знакомая пойдут под суд

Пскович и его знакомая пойдут под суд за предоставление своей квартиры наркоманам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

31-летний мужчина и его 24-летняя подруга в период с 1 октября 2018 года до 12 декабря 2018 года вместе со знакомыми систематически употребляли наркотические средства и психотропные вещества по месту своего жительства в Пскове. Кроме того, они разрешали гостям изготавливать наркотики для собственного употребления и хранить в квартире необходимые для употребления приспособления и оборудование. Псковичи также предоставляли посуду, хозяйственную утварь и иные приспособления людям, употребляющим запрещенные вещества.

Мужчине и девушке предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Псковский городской суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
19 октября 2019
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15 октября 2019
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
15 октября 2019
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
14 октября 2019
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП

Идет загрузка...