Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

20:45, 24 октября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов покидает пост секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

Должность секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов занимал с марта 2011 года. В областном отделении партии воздержались комментировать его уход с этой должности.

Александр Котов родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные Псковской области. В 1995 - 2003 годах являлся главой Стругокрасненского района.



С 2003-го по 2009-й год он был заместителем губернатора Псковской области. Затем в течение года являлся первым заместителем руководителя аппарата администрации региона. В 2010-2011-е годы занимал должность заместителя губернатора Псковской области.



С 4 декабря 2011 года по 18 сентября 2016 года – депутат Псковского областного Собрания пятого созыва, избран по одномандатному избирательному округу №19 (Стругокрасненский, Плюсский и часть Порховского района). На первой сессии 15 декабря 2011 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

С 18 сентября 2016 года - депутат Псковского областного Собрания шестого созыва, избран по одномандатному избирательному округу № 19. На первой сессии 5 октября 2016 года вновь избран председателем Псковского областного Собрания депутатов.