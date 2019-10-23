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Футболисты «Псков-747» проиграли «Ленинградцу» со счётом 0:2

Встреча «Псков-747» с «Ленинградцем» (Ленинградская область) завершилась со счётом 0:2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе.

Матч прошел 26 октября в Пскове на стадионе «747» в рамках 15-го тура ОЛИМП-Первенства России среди команд ПФЛ в группе «Запад». Голы забили футболисты из Ленобласти Ризван Умаров и Никита Хлусов.

Судьей игры был Тарас Шевченко (Калининград), ассистентами - Сергей Беляев (Москва) и Никита Данченков (Москва). Резервным арбитром был назначен Евгений Карасев (Псков), инспектором - Алексей Сулимов (Смоленск).

В матче в рамках 13-го тура ОЛИМП-Первенства России псковские футболисты также уступили соперникам – игра с владимирским «Торпедо» закончилась со счётом 2:3.

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