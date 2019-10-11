Встреча «Псков-747» и владимирского «Торпедо» закончилась со счётом 2:3
Встреча «Псков-747» и владимирского «Торпедо» закончилась со счётом 2:3. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе.
Матч проходил в рамках 13-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ в группе «Запад». Игра состоялась 12 октября в Пскове на стадионе «747».
Голы забили псковичи Кирилл Турчин и Александр Коренблюм, а также спортсмены из Владимира Денис Перфилов, Дмитрий Чернухин и Дмитрий Забродин.
Матч обслуживала бригада судей во главе с петербуржцем Яном Бобровским.
Ассистентами выступили москвичи Дмитрий Жилинский и Юрий Матвеев. Резервным арбитром был назначен Виталий Кудряшов (Дедовичи), а инспектировал встречу Рудольф Исаков (Санкт-Петербург).