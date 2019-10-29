Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»

17:57, 29 октября 2019, ПАИ

Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала псковичка, участница сообщества.

Она рассказала, что группа создана для взаимопомощи и поддержки людей, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. Организаторы сообщества - люди, которые сами столкнулись с диагнозом.

«Участники сообщества делятся личным опытом, поддерживают, помогают, подсказывают и просто держат за руку, когда это необходимо, - рассказала автор заявки. - Организаторы сообщества своими силами и силами неравнодушных людей проводят встречи взаимопомощи, где можно пообщаться с теми, кто по-настоящему понимает, что происходит в жизни онкопациента. Они организуют совместные развлекательно-познавательные мероприятия для поднятия боевого духа и настроения».

С сообществом сотрудничают психологи из проекта «Дорога жизни», которые готовы бесплатно оказать помощь для нормализации психологического состояния, снижения тревожности, депрессивных состояний, связанных с диагнозом. «Сообщество создано для того, чтобы поддержать и помочь онкопациентам вернуться к полноценной новой жизни», - отметила псковичка.

Автор другой заявки выдвинула на премию в номинации «Событие» фотовыставку в Псковском областном онкологическом диспансере «Красота сильнее…». Экспозиция открылась в медучреждении 15 октября.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>