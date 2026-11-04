Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Можно ли предсказать долголетие по генам, объяснил генетик

Наука пока не располагает технологиями, позволяющими предсказать продолжительность жизни человека по его генетическим особенностям. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач – лабораторный генетик медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Ольга Щагина, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Однако, по словам специалиста, генетика всё же влияет на продолжительность жизни при ряде заболеваний. Так, тяжёлое моногенное заболевание, приводящее к атрофии мышц, сокращает жизнь. Да и в целом при большинстве генетических заболеваний продолжительность жизни снижена, отметила Ольга Щагина.

Ранее сообщалось, что Минздрав России отозвал регистрационные удостоверения у нескольких зарубежных препаратов против серьёзных заболеваний. В результате эти лекарства могут постепенно исчезнуть из российских аптек. Подробнее читайте здесь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

«На Божественной страже»: концерт фестиваля о наследии монастырей России
05 ноября 2026

Небольшой дождь прогнозируют сегодня в Псковской области
05 ноября 2026

Более трёх тысяч пожаров произошло в Псковской области за 10 месяцев
05 ноября 2026

О погоде на зиму и лето судили на Руси по сегодняшнему дню
05 ноября 2026

День работника суда отмечают в России
04 ноября 2026

Концерт, награды и первые паспорта: как Опочецкий район отметил День народного единства
04 ноября 2026

Праздничный концерт в День народного единства прошёл в Пустошке
04 ноября 2026

Выставка, концерт и игры народов России: в Пыталовском районе отметили День народного единства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...