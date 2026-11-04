Акция «По строкам Победы» проходит в Пскове
В Пскове добровольцы движения «Волонтёры Победы» проводят акцию «По строкам Победы», сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Волонтёры дарят прохожим открытки со стихотворениями на разных языках народов России. Также горожанам раздают ленточки-триколоры: символ единства и общей памяти.
Ранее сообщалось, что общественная зарядка в честь Дня народного единства прошла в Пскове.
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