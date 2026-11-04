Михаил Ведерников поздравил ГТРК «Псков» с 66-летием

16:48, 04 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив ГТРК «Псков» с 66-летием.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX











«Поздравляю коллектив ГТРК «Псков» с праздником! Желаю вдохновения, новых творческих высот и благодарных зрителей!» – написал губернатор в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, журналисты регионального филиала ВГТРК всегда находятся в центре событий и даже в день рождения телерадиокомпании работают в редакциях, на съёмках и в эфире, чтобы оперативно рассказывать о главных новостях.

«ГТРК – это не только узнаваемые лица и голоса. За каждым сюжетом стоит большая команда профессионалов: операторы, корреспонденты, режиссёры, продюсеры, инженеры, монтажёры, водители. И каждый вносит свой весомый вклад в создание выпуска новостей, программы или фильма», – отметил Михаил Ведерников.

Он отдельно выделил особую миссию сотрудников ГТРК – быть надёжным мостом между жителями и органами власти. Журналисты не только транслируют информацию и поднимают проблемы, но и помогают в поиске их решений. Яркий пример такой работы – ежегодные прямые линии, главным результатом которых всегда становятся реальные дела и помощь людям.