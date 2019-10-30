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Общество

Сергей Грахов проверил готовность объектов ЖКХ в Гдовском районе к зиме

Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов вместе с депутатом Псковского областного Собрания Владимиром Яниковым и главой муниципалитета Юрием Павловым проверили готовность объектов ЖКХ в поселке Смуравьево-2 Гдовского района к зиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.  

Все объекты ЖКХ бывшего военного городка требуют дополнительных вложений. Сергей Грахов заявил, что власти региона готовы начать работу по привлечению федерального финансирования в модернизацию данных объектов в рамках национального проекта «Экология», программ Фонда содействия реформированию ЖКХ. Для этого муниципальные власти должны подготовить проектные документы.

Председатель комитета также отметил, что нужно реконструировать систему очистных сооружений и водозабора, обеспечивающих жителей Смуравьево-2 водой. В скором времени начнется работа совместно с администрацией Гдовского района по поиску средств для разработки проектно-сметной документации, чтобы муниципалитет смог принять участие в федеральном проекте «Чистая вода».

Кроме того, Сергей Грахов осмотрел местную котельную, на работу которой жаловались жители. В этом году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в котельной отремонтировали котлы – это позволит обеспечить стабильную работу объекта зимой.

Сергей Грахов поблагодарил главу муниципалитета Юрия Павлова и всех руководителей предприятий ЖКХ в районе за качественную подготовку к отопительному сезону 2019–2020 годов. Он отметил, что в этом году Гдовский район в числе первых получил паспорт готовности к отопительному сезону.

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