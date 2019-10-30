Порядка 20 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках «Ночи искусств»

15:26, 30 октября 2019, ПАИ

Порядка 20 мероприятий запланированы в Псковской области в рамках акции «Ночь искусств», которая состоится в России 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жители и гости Пскова смогут отправиться на лекцию «Псковские храмы в ЮНЕСКО» в проектном офисе «Команды 2018» в 18:00. После всех желающих приглашают на экскурсию в Мирожский монастырь по теме «Спасо-Преображенский собор — всемирное наследие красоты и духовности». Количество мест ограничено, предварительная регистрация ведётся по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

С 17:00 до полуночи акция будет длится в Изборске. Там проведут творческие мастер-классы, интерактивные игры для всей семьи, демонстрация документальных и мультипликационных фильмов. Обзорные экскурсии «Каменный страж земли русской» будут стартовать от Никольского захаба Изборской крепости.

Вход на мероприятия акции в Пскове и Изборске бесплатный.

Концерт солистов Дмитрия Степановича и Евгении Малеевой состоится в мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района. Там же пройдет ознакомительная экскурсия по комнатам старинного барского дома. Мероприятия состоятся с 18:00 до 23:00, билеты нужно купить заранее.

В Пушкинских Горах в рамках «Ночи искусств» покажут спектакль «Три сказки», подготовленный музейным кукольным театром «Петрушкина баловня». Зрителям представят постановку по сюжетам трех русских народных сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каша из топора» и «Репка». Спектакль поставлен в стиле вечерки, на которой девушки обычно рукодельничали и рассказывали сказки. Также запланирована вечерняя экскурсия по музею-усадьбе А. С. Пушкина «Михайловское», она продлится два часа, гости будут передвигаться при свечах.

Просветительскую акцию также поддержали краеведческий музей Порховского района, библиотеки и дома культуры Невельского, Новосокольнического, Палкинского, Бежаницкого, Плюсского, Великолукского, Пустошкинского районов и Островская детская школа искусств, где устроят концерт.

Акция «Ночь искусств» состоится уже в седьмой раз. В музеях и театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и культурных клубах России подготовлены тематические мероприятия, встречи с музыкантами, писателями, художниками и актерами. Партнер акции - Министерство культуры Российской Федерации.

В честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в Псковской области пройдут около 300 мероприятий, среди которых Большой этнографический диктант. Официальный хэштег праздника — #мыедины.