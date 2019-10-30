Марихуану изъяли полицейские у молодого великолучанина
У 21-летнего ранее судимого безработного великолучанина обнаружена и изъята марихуана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Молодого человека с наркотиками обнаружили вечером 26 октября у деревни Фотьево Великолукского района. У него оказалось, как установила экспертиза, 88,2 грамма марихуаны.
Молодой человек уже дал признательные показания. В настоящее время по этому факту проводится проверка.