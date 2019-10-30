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Марихуану изъяли полицейские у молодого великолучанина

У 21-летнего ранее судимого безработного великолучанина обнаружена и изъята марихуана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодого человека с наркотиками обнаружили вечером 26 октября у деревни Фотьево Великолукского района. У него оказалось, как установила экспертиза, 88,2 грамма марихуаны. 

Молодой человек уже дал признательные показания. В настоящее время по этому факту проводится проверка.

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