Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газа в Великих Луках

13:44, 21 июля 2025, ПАИ

О состоянии пострадавших после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Великих Луках сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Сейчас один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Его готовят к транспортировке санитарной авиацией в Псков.

Ещё двух пострадавших осмотрели и отпустили домой.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошёл сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей. Всего из дома спасли пять человек. Видео с места происшествия опубликовано здесь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, по предварительным данным, утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже стали причиной инцидента. По факту ЧП проводится следственная проверка.