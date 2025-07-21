Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

14-летняя девочка пропала в Псковском районе

14-летняя Мария Астахова пропала в деревне Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в регионально поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Сегодня, 21 июля, она вышла из дома и не вернулась.

Рост девочки 160 сантиметров, нормального телосложения. У неё светло-русые волосы, голубые глаза.

Девочка была одета в чёрную футболку, салатовые шорты, белые кроссовки. С собой у неё синяя поясная сумка.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

14-летняя девочка пропала в Псковском районе
21 июля 2025

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газа в Великих Луках
21 июля 2025

130 боеприпасов и 37 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
21 июля 2025

Пять человек спасли из дома в Великих Луках после взрыва газа
21 июля 2025

В Великих Луках проводится проверка по факту взрыва газа в многоквартирном доме
21 июля 2025

Публикуем видео с места взрыва бытового газа в Великих Луках
21 июля 2025

Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
21 июля 2025

Дело о взятке за покровительство на службе рассмотрит опочецкий суд

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...