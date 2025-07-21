14-летняя девочка пропала в Псковском районе

15:26, 21 июля 2025, ПАИ

14-летняя Мария Астахова пропала в деревне Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в регионально поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Сегодня, 21 июля, она вышла из дома и не вернулась.

Рост девочки 160 сантиметров, нормального телосложения. У неё светло-русые волосы, голубые глаза.

Девочка была одета в чёрную футболку, салатовые шорты, белые кроссовки. С собой у неё синяя поясная сумка.

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