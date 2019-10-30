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Псковский наркоман избил и изнасиловал жену

В отношении 36-летнего жителя Псковского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В ночь на 28 октября в одном из населенных пунктов в Псковском районе между обвиняемым и его супругой на почве произошел конфликт на почве употребления мужчиной наркотиков. В ходе скандала злоумышленник нанёс женщине травмы, а затем изнасиловал её.

В тот же день в ходе первоначальных следственных действий на приусадебном участке обвиняемого следователи обнаружили наркотическое средство, которое он самостоятельно выращивал и собирал в течение года. Количество изъятого наркотика оценивается как «крупный размер».

Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, следствие продолжается.

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