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Общество

Жителям Новоржева напомнили о мерах противопожарной безопасности

В соответствии с графиком профилактической работы сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели рейд в городе Новоржеве, а также деревнях Орша и Мешток Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда были проведены профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственных территориях граждане проинструктированы под роспись по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Распространены листовки: «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара». Проведены профилактическте бесебы на тему пожарной безопасности, направленные на разъяснение мер пожарной безопасности.

До граждан доведена обстановка с пожарами в Новоржевском районе на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб (в случае пожара или возгорания звонить по телефону 01, по средствам мобильной связи 112, 101).

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