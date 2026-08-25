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Общество

С октября поезд Псков – Великие Луки – Москва продлят до Орла

Поезда №61/62/63/64 Псков – Великие Луки – Москва продлят до Орла, сообщает телеграм-канал «1520. Всё о ж/д». По обновлённому маршруту состав будет ходить с 25 октября. На сайте РЖД уже опубликовано расписание поезда.

Поезд №61/62 ходит по базовому маршруту Великие Луки – Москва от трёх до пяти раз в неделю в зависимости от сезона. Один-два раза в неделю он начинает свой маршрут из Пскова. После закрытия Рижского вокзала с 2021 года поезд стал приходить в Москву на Белорусский. Это привело к удлинению маршрута и увеличению времени в пути. Поезд стал ходить через Вязьму, но перестал делать остановки в Зубцове, Погорелом Городище, Княжьих горах, Волоколамске.

После корректировки расписания с 25 октября маршрут изменится. От Пскова и Великих Лук до Ржева поезд будет идти существующим расписанием. Стоянка в Ржеве сократится с одного часа до шести минут. В Москву поезд будет прибывать на Курский вокзал в 5:25 и отправляться далее по маршруту в 5:45. По пути до Орла поезд остановится также в Туле и Мценске. Время в пути от Великих Лук до Москвы сократится почти на два часа – с 11:18 до 9:25.

Также известно и обратное расписание поезда №61/62/63/64 Орёл – Тула – Москва – Великие Луки – Псков, который начнёт курсировать в конце октября. Помимо Курского вокзала Москвы, он будет останавливаться в Подольске и Нахабине.

Поезд будет отправляться из Орла в 15:05, проследует через Тулу, сделает остановку на Курском вокзале Москвы с 20:38 до 21:03, прибудет в Великие Луки в 6:10 (стоянка до 7:26) и в Псков – в 13:52.

В Московском узле поезд будет делать остановки сразу на двух конечных станциях МЦД-2 – Подольске и Нахабине. Это позволит пассажирам садиться на поезд или выходить из него без поездки в центр Москвы, уточняют авторы телеграм-канала.

После возвращения на рижское направление время в пути от Москвы до Великих Лук сократится почти на полтора часа – с 10 часов 28 минут до 9 часов 7 минут. При этом время в пути до Пскова уменьшится на пять минут, так как график на участке Великие Луки – Псков практически не изменился.

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