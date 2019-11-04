Налоговый вычет на фитнес-услуги планируется ввести в России

09:12, 05 ноября 2019, ПАИ

К лету 2020 года в России могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Соответствующий законопроект разработали в Минфине по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в апреле 2019 года. Сейчас документ поступил на рассмотрение в правительство, в декабре его предстоит оценить депутатам Госдумы. Позже будут определен перечень услуг и организаций, на которые будет распространяться новый вычет. Предполагается, что нововведения не коснутся посещения спортивных мероприятий и покупки спортивного оборудования.

Налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить, подав налоговую декларацию в ФНС.