Российская автомобильная федерация утвердила календарь чемпионата и Кубка России по ралли

14:17, 20 ноября 2026, ПАИ

Комитет ралли Российской автомобильной федерации и организатор чемпионата и Кубка России по ралли «АСМГ» опубликовали официальный календарь соревнований на 2027 год. Об этом сообщается в телеграм-канале промоутера.

Список стартов и даты их проведения практически не изменились в сравнении с предварительным планом. Чемпионат будет включать в себя пять гонок с финалом в Карачаево-Черкесии. Третьим этапом серии станет ралли «Пушкинские Горы», которое пройдёт с 26 по 30 мая.

В кубковую серию входят 13 гонок, однако две из них ещё не определены. Финальным этапом Кубка России станет ралли «Псков» с 13 по 17 октября. Гонка будет носить международный статус.