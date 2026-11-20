Псковичи стали медалистами чемпионата и первенства России по вольтижировке

14:42, 20 ноября 2026, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда» Иван Антонов и Таисия Степанова стали медалистами чемпионата и первенства России по вольтижировке, которые прошли в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер учреждения Надежда Антонова.

В чемпионате России среди мужчин участвовали шесть спортсменов. Иван Антонов занял третье место. Золото национального первенства среди девочек завоевала Таисия Степанова. Всего на 0,01 балла она обошла свою ближайшую преследовательницу Марию Попову. «Сначала не верилось, потому что были очень сильные соперники. Так получилось, что кто-то не смог справиться с волнением, а кто-то смог», – отметила Надежда Антонова.

По итогам обязательной программы Таисия Степанова занимала восьмое место, но после произвольной программы ей удалось подняться на первую строчку.

Также в первенстве среди девочек участвовала псковичка Таисия Сыропятова. По итогам первого дня она была на 24-м месте, но за счёт успешного выступления во второй день поднялась на 18-е место. «Для ребёнка, который впервые выехал на соревнования такого уровня, это очень достойно», – добавила специалист.

Отметим, что псковские спортсменки выступали на арендованной лошади по кличке Знатная. Для них это был всего третий старт на этой лошади. «На арендных лошадях сложно выступать, потому что ты на них не тренируешься. Тренировка накануне соревнований небольшая. Нам повезло, что женщина, которая сдаёт лошадь в аренду, позволила прогнать всю программу. Этого всё равно мало, но некоторые дают возможность сделать только три упражнения», – резюмировала псковский тренер.