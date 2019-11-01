Великолукская компания «М-Конструктор» участвует в выставке Batimat-2019 в Париже

14:17, 05 ноября 2019, ПАИ

Великолукская компания «М-Конструктор» участвует в 60-й выставке Batimat-2019, которая открылась в Париже. Она представлена на коллективном стенде Российского экспортного центра «Made in Russia». Как сообщили Псковскому агентству информации на великолукском предприятии, в выставке участвуют более 1 тыс. 700 экспонентов из разных стран мира.

«Экспозиция ведущего российского производителя металлоформ и оборудования для ЖБИ привлекла внимание посетителей, в том числе, и благодаря 3D-моделям своей продукции, которые в очередной раз показали свою эффективность. Представители европейских компаний активно знакомятся с нашей компанией, ведутся деловые переговоры», - отметили в ООО «М-Конструктор».

Стенд «Made in Russia» посетил торговый представитель России во Франции Михаил Макаров. Он побеседовал с коммерческим директором компании «М-Конструктор» Артёмом Багнюком. Михаил Макаров подчеркнул, что представленная компанией продукция актуальна для европейского рынка.

Выставка Batimat-2019 продлится до конца недели. «Наша компания ждёт от неё новых деловых контактов, плодотворных переговоров и повышения узнаваемости бренда «М-Конструктор» в Европе», - заявили на предприятии.

Предприятие под брендом «М-Конструктор» ведёт свою деятельность с 2013 года. Сегодня – это ведущий поставщик металлоформ и оборудования для железно-бетонных изделий как на территории России, так и в страны ЕАЭС и Европейского Союза.