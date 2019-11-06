Из-за забастовки акушеры в Латвии решили не делать кесарева сечения

09:38, 06 ноября 2019, ПАИ

7 ноября роддом в Риге (Латвия) примет участие в акции «Один день без врача», сообщает Delfi.lv. В связи с этим плановые кесарева сечения перенесут на другой день.

Если у женщины начнутся роды, во время которых ей будет необходимо кесарево сечение, роженица его получит, пояснила представитель роддома Байба Аузане. Обычные роды врачи тоже будут принимать, как положено.

Председатель правления Рижского роддома Санта Маркова поддерживает акцию протеста медиков. По её мнению, особой похвалы заслуживают молодые врачи, «чья неотступность, смелость и неготовность смириться с невыполнением обещаний двигают эту акцию вперёд».

Также в акции протеста примет 1-я городская больница. Здесь отменены все обследования и консультации, а 167 врачей подали заявку на неоплачиваемый отпуск 7 ноября. Это примерно треть всех сотрудников.