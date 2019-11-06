0
12:10
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
10:40
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
10:03
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
09:13
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
20:37
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
18:55
Ростехнадзор о своей работе в Псковской области, о «регуляторной гильотине» и наказаниях
Еще новости
Общество

Из-за забастовки акушеры в Латвии решили не делать кесарева сечения

7 ноября роддом в Риге (Латвия) примет участие в акции «Один день без врача», сообщает Delfi.lv. В связи с этим плановые кесарева сечения перенесут на другой день.

Если у женщины начнутся роды, во время которых ей будет необходимо кесарево сечение, роженица его получит, пояснила представитель роддома Байба Аузане. Обычные роды врачи тоже будут принимать, как положено.

Председатель правления Рижского роддома Санта Маркова поддерживает акцию протеста медиков. По её мнению, особой похвалы заслуживают молодые врачи, «чья неотступность, смелость и неготовность смириться с невыполнением обещаний двигают эту акцию вперёд».

Также в акции протеста примет 1-я городская больница. Здесь отменены все обследования и консультации, а 167 врачей подали заявку на неоплачиваемый отпуск 7 ноября. Это примерно треть всех сотрудников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
06 ноября 2019
В монастырях Псковской области ищут мужчину по имени Александр
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
06 ноября 2019
Владимир Путин пообещал издать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
06 ноября 2019
Видоизмененные квитанции за ЖКУ получат псковичи в ноябре
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
06 ноября 2019
Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам опоздавшей в Псков «Ласточки»
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
05 ноября 2019
Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
05 ноября 2019
Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта
05 ноября 2019
«В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта

Идет загрузка...